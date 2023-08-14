Prof Sudharto Prawoto Hadi, Guru Besar UNDIP yang Dianugerahi Bintang Jasa Pratama

Jokowi berikan bintang kehormatan ke tokoh yang punya jasa untuk negara (Foto: Ist)

JAKARTA- Prof. Sudharto Prawoto Hadi atau yang lebih akrab disapa dengan Prof Dharto merupakan mantan rektor Universitar Diponegoro periode 2010-2014.

Namanya banyak dikenal tak hanya ditingkat nasional, tetapi juga internasional. Kini, Prof Dharto menjadi salah satu tokoh yang dianugerasi dengan tanda kehormatan, berupa Bintang Jasa Pratama oleh Presiden Joko Widodo.

Dilansir dari laman resmi Doktor Ilmu Lingkungan Universitas Diponegoro, Pria kelahiran Klaten, 3 September 1954 ini mengawali pendidikan tingginya sebagai mahasiswa S1 di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) di Universitas Diponegoro (UNDIP).

Ia menyelesaikan studi S1 nya pada tahun 1979. Prof Dharto kemudian melanjutkan pendidikannya di Faculty of Environtmental Studies, York University pada tahun 1989 dan berhasil menyandang gelar Master in Environmental (MES).

Lalu ia melanjutkan lagi studinya dengan mengambil program doktor di School of Community and Regional Planning University of British Columbia (UBC).