Prof Edvin Aldrian, Peneliti Meteorologi Penerima Bintang Jasa Pratama

JAKARTA - Prof Edvin Aldrian menjadi salah satu dari 18 tokoh yang dianugerahi tanda kehormatan oleh Presiden Joko Widodo. Ia mendapat Bintang Jasa Pratama bersama dua tokoh lainnya.

Edvin Aldrian merupakan seorang peneliti dan meteorologis Indonesia yang lahir pada 2 Agustus 1969 di Jakarta. Edvin merupakan anak kedua dari pasangan Darwin Ramly dan Erma Darwin.

Edvin mengalami pindah sekolah semasa SD sebanyak tiga kali, tetapi diketahui ia akhirnya lulus di SD St Maria Cirebon pada tahun 1982. Ia melanjutkan pendidikannya ke SMP St Maria Cirebon dan lulus pada tahun 1985. Ia kemudian menjadi siswa di SMA Negeri 34 Jakarta dan lulus pada tahun 1988.

Pendidikan tingginya dimulai dengan menjadi mahasiswa dari Universitas Mc Master, ia meraih gelar Bachelor of Engineering pada tahun 1993. Edvin melanjutkan pendidikannya dengan mengambil program master di Universitas Nagoya dengan Beasiswa Monbukagakusho yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan Jepang.

Ia menyelesaikan program masternya pada tahun 1998 dan melanjutkan pendidikan dengan mengambil program doktor pada tahun 1999 di Max Planck Institut fur Meteorologie. Pada program doktoralnya ini, ia mendapat beasiswa dinas Pertukaran Akademis Jerman.