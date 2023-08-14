Semester Pertama 2023, Semua OTT KPK Kasus Suap Pengadaan Barang dan Jasa

KPK konpres soal pencapaian semester pertama 2023, terungkap seluruh OTT terkait kasus suap pengadaan barang dan jasa. (MPI/Nur Khabibi)

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata, menyebutkan mayoritas operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan pihaknya terkait dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa.

Hal itu ia sampaikan saat Konferensi Pers Kinerja KPK Semester 1 Tahun 2023 di Gedung Juang KPK, Senin (14/8/2023).

Awalnya, Alex menyebutkan selama semester pertama 2023, KPK telah melakukan empat kali OTT.

Alex merincikan, yang pertama di Kabupaten Meranti, suap pembangunan jalur kereta api di Dirjen Perkeretaapian, dan proyek Smart City Kota Bandung.

"Dan kalau boleh di-update beberapa kali waktu yang lalu itu KPK juga melakukan kegiatan tangkap tangan terkait kegiatan pengadaan barang dan jasa di Basarnas," kata Alex di lokasi.

"Kalau kita cermati dari kegiatan tangkap tangan tersebut. Semuanya sebetulnya menyangkut suap pengadaan barang dan jasa," sambungnya.