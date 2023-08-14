Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sosok Sumartoyo, Penerima Tanda Kehormatan Bintang Jasa Utama

Diana Aslamiyyah , Jurnalis-Senin, 14 Agustus 2023 |19:54 WIB
Sosok Sumartoyo, Penerima Tanda Kehormatan Bintang Jasa Utama
Prof Sumartoyo (Foto: Komisi Yudisial)
A
A
A

JAKARTA - Anggota Komisi Yudisial (KY) bidang Sumber Daya Manusia (SDM), Sumartoyo, menjadi salah satu tokoh yang dianugerahi tanda kehormatan oleh Presiden Jokowi. Sumartoyo mendapatkan tanda kehormatan berupa Bintang Jasa Utama.

Penganugerahan ini diberikan kepada 18 tokoh berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 66, 67, 67, 68, dan 69/TK/Tahun 2023 yang ditetapkan di Jakarta pada 7 Agustus 2023.

Lantas siapakah sosok Sumartoyo itu?

Dilansir dari laman resmi Komisi Yudisial, Dr. H. Sumartoyo, S.H., M.Hum. merupakan seorang Anggota Komisi Yudisial RI yang mengetuai bidang Sumber Daya Manusia, Advokasi, Hukum, Penelitian dan Pengembangan.

Sumatoyo lahir di Yogyakarta pada 4 September 1956. ia juga menghabiskan masa mudanya di Yogyakarta. Ia mengawali pendidikan tingginya sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jurusan Hukum Bisnis.

Sumartoyo kemudian melanjutkan pendidikannya dengan mengambil Program Pasca Sarjana di Universitas Katholik Parahyangan pada bidang yang sama serta lulus pada tahun 2003.

Tak berhenti sampai disitu, Sumartoyo kembali melanjutkan pendidikannya dengan mengambil S3 Hukum Bisnis di Universitas Padjajaran. Ia kemudian mendapatkan gelar Doktor pada tahun 2012.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Bintang Kehormatan Sumartoyo
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/337/3170512//pemerintah-6pIq_large.jpg
Ahmad Dofiri Tiba di Istana, Diberi Pangkat Jenderal Kehormatan?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement