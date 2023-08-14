Sosok Sumartoyo, Penerima Tanda Kehormatan Bintang Jasa Utama

JAKARTA - Anggota Komisi Yudisial (KY) bidang Sumber Daya Manusia (SDM), Sumartoyo, menjadi salah satu tokoh yang dianugerahi tanda kehormatan oleh Presiden Jokowi. Sumartoyo mendapatkan tanda kehormatan berupa Bintang Jasa Utama.

Penganugerahan ini diberikan kepada 18 tokoh berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 66, 67, 67, 68, dan 69/TK/Tahun 2023 yang ditetapkan di Jakarta pada 7 Agustus 2023.

Lantas siapakah sosok Sumartoyo itu?

Dilansir dari laman resmi Komisi Yudisial, Dr. H. Sumartoyo, S.H., M.Hum. merupakan seorang Anggota Komisi Yudisial RI yang mengetuai bidang Sumber Daya Manusia, Advokasi, Hukum, Penelitian dan Pengembangan.

Sumatoyo lahir di Yogyakarta pada 4 September 1956. ia juga menghabiskan masa mudanya di Yogyakarta. Ia mengawali pendidikan tingginya sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jurusan Hukum Bisnis.

Sumartoyo kemudian melanjutkan pendidikannya dengan mengambil Program Pasca Sarjana di Universitas Katholik Parahyangan pada bidang yang sama serta lulus pada tahun 2003.

Tak berhenti sampai disitu, Sumartoyo kembali melanjutkan pendidikannya dengan mengambil S3 Hukum Bisnis di Universitas Padjajaran. Ia kemudian mendapatkan gelar Doktor pada tahun 2012.