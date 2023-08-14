Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pemilih Muda pada Pemilu 2024 Capai 52%, Wapres: Generasi Muda Cerdas Memilih Calon

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 14 Agustus 2023 |20:00 WIB
Pemilih Muda pada Pemilu 2024 Capai 52%, Wapres: Generasi Muda Cerdas Memilih Calon
Wapres KH Ma'ruf Amin menyebut generasi muda cerdas memilih calon pemimpin pada Pemilu 2024. (MPI/Binti Mufarida)
JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menegaskan para pemilih muda pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 cerdas dalam memilih pemimpin.

Diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Nasional untuk Pemilu 2024 sebesar 204.807.222 jiwa. Sebanyak 52% di antaranya pemilih muda.

“Generasi pemuda sekarang ini sudah cukup cerdas ya, pintar sekali memilih calon-calonnya,” ungkap Wapres di Bumi Perkemahan dan Graha Wisata Pramuka (Buperta), Jambore Cibubur, Jakarta Timur, Senin (14/8/2023).

Apalagi, kata Wapres, para pemuda setiap hari menggunakan media sosial (medsos) sehingga terbiasa dengan informasi yang dibagikan di medsos, khususnya terkait Pemilu.

“(Pemuda) sudah terbiasa mereka mengikuti apa yang di medsos, apa yang di berita-berita, semua tahu, sudah tahu, jadi mereka sudah bisa nanti mengukur arah pilihannya,” ujar Wapres.

