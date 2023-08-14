Dikaitkan soal Senpi Ilegal Dito Mahendra, Begini Respons Polri

JAKARTA - Senjata api ilegal yang ditemukan di rumah pengusaha Dito Mahendra disebut-sebut milik seorang perwira menengah (Pamen) Polda Metro Jaya.

Menanggapi itu, Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro menanyakan sumber informasi tersebut.

"Dari mana infonya," kata Djuhandhani.

Menurut Djuhandhani, sejauh ini penyidik belum memperoleh informasi atas isu senpi ilegal yang ditemukan di rumah kekasih penyanyi Nindy Ayunda tersebut adalah milik anggota polisi.

"Di penyidik belum ada informasi itu," ujar dia.

Namun dia memastikan penyidik masih melakukan pengejaran terhadap Dito Mahendra. Pemeriksaan sejumlah saksi pun telah dilakukan untuk mengetahui keberadaan Dito. "Masih dalam pencarian," ujarnya.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko belum menanggapi saat dikonfirmasi soal rumor kepemilikan senpi yang ditemukan di rumah Dito Mahendra adalah milik seorang pamen di Polda Metro Jaya.

(Khafid Mardiyansyah)