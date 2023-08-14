Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Dikaitkan soal Senpi Ilegal Dito Mahendra, Begini Respons Polri

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Senin, 14 Agustus 2023 |20:55 WIB
Dikaitkan soal Senpi Ilegal Dito Mahendra, Begini Respons Polri
Ilustrasi (Foto: Dok. Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Senjata api ilegal yang ditemukan di rumah pengusaha Dito Mahendra disebut-sebut milik seorang perwira menengah (Pamen) Polda Metro Jaya.

Menanggapi itu, Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro menanyakan sumber informasi tersebut.

"Dari mana infonya," kata Djuhandhani.

Menurut Djuhandhani, sejauh ini penyidik belum memperoleh informasi atas isu senpi ilegal yang ditemukan di rumah kekasih penyanyi Nindy Ayunda tersebut adalah milik anggota polisi.

"Di penyidik belum ada informasi itu," ujar dia.

Namun dia memastikan penyidik masih melakukan pengejaran terhadap Dito Mahendra. Pemeriksaan sejumlah saksi pun telah dilakukan untuk mengetahui keberadaan Dito. "Masih dalam pencarian," ujarnya.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko belum menanggapi saat dikonfirmasi soal rumor kepemilikan senpi yang ditemukan di rumah Dito Mahendra adalah milik seorang pamen di Polda Metro Jaya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185881//bareskrim_konpers_ratusan_ribu_butir_ekstasi_kecelakaan_mobil_di_tol_lampung-U72v_large.jpg
Terungkap, Kurir Ratusan Ribu Ekstasi Konsumsi Sabu Sebelum Kecelakaan di Tol Lampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185871//ratusan_ribu_butir_ekstasi-MsJ2_large.jpg
Ratusan Ribu Pil Ekstasi di Tol Lampung Rencananya Diedarkan ke Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185838//penampakan_ratusan_ribu_butir_ekstasi_usai_kecelakaan_di_tol_lampung-3RrH_large.jpg
Penampakan Ratusan Ribu Butir Ekstasi Usai Kecelakaan di Tol Lampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/338/3177093//pria_bawa_senpi_rakitan_di_rs_sumber_waras-JX7O_large.jpg
Polisi Tangkap Pria Bersenpi Rakitan di RS Sumber Waras, Dalihnya Bikin Geleng Kepala
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/337/3171797//viral-t1GJ_large.jpg
Bareskrim Mediasi Lisa Mariana dan Ridwan Kamil Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/04/33/3152547//nikita_mirzani-FGUv_large.jpg
Hot Gossip: Nikita Mirzani Histeris di Ruang Sidang, Nindy Ayunda dan Dito Mahendra Go Public
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement