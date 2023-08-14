Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jurnalis Okezone TV dan MNCTV Raih Juara di Babinsa Award 2023

Nanda Aria , Jurnalis-Senin, 14 Agustus 2023 |22:00 WIB
Jurnalis Okezone TV dan MNCTV Raih Juara di Babinsa Award 2023
OkezoneTV dan MNCTV borong penghargaan di Babinsa Awards 2023/Foto: MPI
A
A
A

JAKARTA - Babinsa Awarding 2023 menganugerahi juara satu dan dua kepada tim jurnalis MNC Media Group dalam kategori lomba video jurnalis. Penganugerahan Babinsa Awards 2023 digelar di Aula Sudirman, Kodam Jayakarta, Jakarta, Senin malam, (14/08/2023).

Jurnalis MNC Media Group yang meraih juara satu dalam ajang Babinsa Awards 2023 yakni tim jurnalis OkezoneTV dan juara kedua yakni tim jurnalis MNCTV.

 BACA JUGA:

Juara satu kategori video jurnalis Babinsa Awards dengan tema Membangun Asa untuk Mereka. Video ini mengangkat bakti anggota Babinsa Kodim 0510/Tigaraksa melalui program bedah rumah di Kampunga Babakan Barat, RT 04/05, Kecamatan Legok, KabupatenTangerang.

Program bedah rumah yang diinisiasi oleh anggota Babinsa Kodim 0510 ini bertujuan membantu mewujudkan rumah layak huni bagi warga setempat.

Sedangkan juara dua yang diraih oleh tim jurnalis MNCTV mengangkat sosok salah satu anggota Babinsa Koramil 04 Cengkareng, yang memiliki program khitanan gratis bagi warga tidak mampu dan pembagian sayur mayur gratis bagi warga setempat.

 BACA JUGA:

Dalam sambutannya Pangdam Jaya Mayjen M Hasan mengatakan Babinsa Awards merupakan ajang tahunan yang digelar oleh Kodam Jayakarta untuk mengapresiasi para anggota Babinsa beserta mitra.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/337/3185400/okezone_raih_penghargaan_media_peduli_museum_di_indonesia_museum_awards_2025-kL6u_large.jpg
Okezone Raih Penghargaan Media Peduli Museum di Indonesia Museum Awards 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/337/3167387/daily_buzz-685t_large.jpg
Podcast The Daily Buzz Bongkar Penumpang Gelap Aksi Massa di Jakarta, Simak Sore Ini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/337/3038391/wayv-bakal-gelar-konser-perdana-di-indonesia-musim-bursa-transfer-usai-uero-informasi-selengkapnya-di-okezone-update-n4TJVgoqVJ.jpg
WayV Bakal Gelar Konser Perdana di Indonesia, Musim Bursa Transfer Usai UERO, Informasi Selengkapnya di Okezone Update!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/21/337/3037375/musim-bursa-transfer-usai-euro-informasi-selengkapnya-di-okezone-update-ZPpsEO8vVV.jpeg
Musim Bursa Transfer Usai Euro, Informasi Selengkapnya di Okezone Update!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/17/337/3035659/film-despicable-me-4-raih-omset-usd5-miliar-informasi-selengkapnya-di-okezone-update-ReL50k2uZ8.jpg
Film Despicable Me 4 Raih Omset USD5 Miliar, Informasi Selengkapnya di Okezone Update!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/13/337/3033863/viral-tukang-parkir-di-bali-mirip-bruno-mars-selengkapnya-di-okezone-updates-hari-ini-T1JLJhs5ZM.jpeg
Viral Tukang Parkir di Bali Mirip Bruno Mars, Selengkapnya Di Okezone Updates Hari Ini!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement