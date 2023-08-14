Jurnalis Okezone TV dan MNCTV Raih Juara di Babinsa Award 2023

JAKARTA - Babinsa Awarding 2023 menganugerahi juara satu dan dua kepada tim jurnalis MNC Media Group dalam kategori lomba video jurnalis. Penganugerahan Babinsa Awards 2023 digelar di Aula Sudirman, Kodam Jayakarta, Jakarta, Senin malam, (14/08/2023).

Jurnalis MNC Media Group yang meraih juara satu dalam ajang Babinsa Awards 2023 yakni tim jurnalis OkezoneTV dan juara kedua yakni tim jurnalis MNCTV.

BACA JUGA:

Juara satu kategori video jurnalis Babinsa Awards dengan tema Membangun Asa untuk Mereka. Video ini mengangkat bakti anggota Babinsa Kodim 0510/Tigaraksa melalui program bedah rumah di Kampunga Babakan Barat, RT 04/05, Kecamatan Legok, KabupatenTangerang.

Program bedah rumah yang diinisiasi oleh anggota Babinsa Kodim 0510 ini bertujuan membantu mewujudkan rumah layak huni bagi warga setempat.

Sedangkan juara dua yang diraih oleh tim jurnalis MNCTV mengangkat sosok salah satu anggota Babinsa Koramil 04 Cengkareng, yang memiliki program khitanan gratis bagi warga tidak mampu dan pembagian sayur mayur gratis bagi warga setempat.

BACA JUGA:

Dalam sambutannya Pangdam Jaya Mayjen M Hasan mengatakan Babinsa Awards merupakan ajang tahunan yang digelar oleh Kodam Jayakarta untuk mengapresiasi para anggota Babinsa beserta mitra.