Kerja Sama Politik Didasarkan Kesukarelaan, Ahmad Basarah Tegaskan Koalisi Pengusung Ganjar Tetap Kompak

JAKARTA – Wakil Ketua MPR, yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan, sangat menyesalkan judul berita beberapa media massa yang dibuat tidak sesuai dengan isi wawancara mereka. Wawancara itu tentang sikap PDI Perjuangan terhadap Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Ahmad Basarah bahkan merasa tidak berbicara sesuai judul yang ditulis media massa itu.

"Sejumlah judul yang saya baca bahkan saya nilai berpotensi ingin mengadu domba antara PDI Perjuangan dengan PPP. Saya maklum, beberapa media massa memang cenderung menyukai berita sensasional, tapi hal tersebut seharusnya tidak mengorbankan narasumber, apalagi sampai melakukan framing kepada narasumber dan meninggalkan etika jurnalistik seperti tidak boleh mencampurkan antara fakta dan opini," tegas Ahmad Basarah di Jakarta, Senin (14/8/2023).

Pernyataan tegas Ketua Fraksi PDI Perjuangan itu merujuk pada sejumlah berita yang beredar hari ini (14/8/2023), berisi wawancara mereka dengan Ahmad Basarah ihwal bergabungnya PAN dan Partai Golkar ke kubu Prabowo Subianto.

Beberapa wartawan, lanjutnya, menemui Ahmad Basarah usai jumpa pers tentang penyelenggaraan sidang tahunan di Gedung MPR RI, bertanya dan meminta konfirmasi sikap PDI Perjuangan terhadap pernyataan petinggi PPP yang mewanti-wanti jika Sandiaga Uno tidak ditunjuk menjadi Cawapres Ganjar Pranowo, partai itu akan cabut dari koalisi.

"Menjawab pertanyaan itu, saya hanya mengatakan 'monggo', (tidak lebih dan tidak ada kata-kata lain)," tegas Ahmad Basarah.

"Setelah itu, saya lanjutkan penjelasan saya 'lagi-lagi kan bagi PDI Perjuangan kerja sama politik itu dasarnya harus kesukarelaan. Tidak boleh ada paksaan, apalagi ada ancaman, dan lain sebagainya," lanjut Ahmad Basarah.

Usai wawancara berlangsung, Ketua Fraksi PDI Perjuangan itu mengaku sangat terkejut membaca berita di beberapa media massa dengan judul yang sama sekali tidak pernah diucapkannya sedikit pun. Di antara judul-judul itu, misalnya 'PDIP Persilakan PPP Pergi jika Sandiaga Uno Tak Diusung jadi Cawapres Ganjar, Basarah: Monggo', atau 'PDIP Siap Ditinggal PPP Jika Sandiaga Uno Tak Diusung untuk Dampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024."

Judul lain yang juga disesalkan Ahmad Basarah misalnya 'PDIP Persilakan PPP Pergi Jika Sandiaga Uno Tak Jadi Cawapres, Koalisi Ganjar Pranowo Tak Solid?' atau 'PPP Kena Ulti PDIP, Kalau Masih Nekat Usung Sandiaga Jadi Cawapres Ganjar Dipersilakan Cabut.'