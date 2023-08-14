Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

KPK Segera Putuskan Status Hukum Dirjen Perkeretaapian terkait Aliran Uang Miliar Rupiah

Nur Khabibi , Jurnalis-Senin, 14 Agustus 2023 |23:44 WIB
Alexander Marwata/Foto: MPI
A
A
A

 

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal menentukan status hukum Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Mohamad Risal Wasal, terkait sengkarut dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta yang telah menjerat sejumlah pihak.

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata menyebutkan, pihaknya sedang menguatkan informasi maupun bukti, termasuk menganalisa fakta yang berkembang dalam persidangan terkait dugaan keterlibatan maupun aliran uang ke Risal Wasal.

 BACA JUGA:

Perlu diketahui, dalam persidangan dugaan suap jalur kereta di Pengadilan Tipikor (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Semarang terungkap adanya aliran uang bernilai miliaran rupiah yang diperuntukan sebagai THR pejabat di Kemenhub, termasuk salah satunya diduga Dirjen Perkeretaapian Mohamad Risal Wasal.

"Tunggu laporan dari jaksa penuntut umum, nantikan ada laporan perkembangan sidang seperti apa," kata Alex di Gedung Juang Merah Putih KPK, Senin (14/8/2023).

 BACA JUGA:

Hal senada juga diungkapkan Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu. Asep tidak menepis kemungkinan adanya peningkatan status hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat maupun kecipratan fulus jika ditemukan bukti permulaan yang cukup, tak terkecuali Mohamad Risal Wasal.

"Kemungkinan akan selalu ada," ungkap Asep.

Telusuri berita news lainnya
