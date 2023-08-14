Polisi Bubarkan Balap Liar Remaja di Jalan Raya Parung-Ciputat

Polisi bubarkan aksi balap liar yang dilakukan remaja di Jalan Raya Parung-Ciputat (Foto Ilustrasi : Freepik)

DEPOK - Aksi balap liar kelompok remaja terekam kamera netizen di Jalan Raya Parung-Ciputat, Bojongsari, Depok, Jawa Barat. Laman Instagram @sawangan_info mengunggah rekaman aksi balap liar tepat di depan The Park Sawangan terlihat sekumpulan remaja menunggangi motor 'brong' untuk melaksanakan aksi balap liar pada Minggu 13 Agustus 2023, dini hari.

"Malam Minggu dini hari depan The Park Sawangan," tulis laman Instagram @sawangan_info.

Kapolsek Bojongsari, Kompol Yogi Maulana mengatakan bahwa dirinya dan petugas piket Polsek langsung meluncur ke tempat aksi balap liar dan membubarkan kumpulan remaja tersebut.

"Semalam setelah cek tempat kejadian perkara 65 jaya di Perumahan Arco piket dan Kapolsek langsung meluncur ke lokasi untuk membubarkan kumpulan balapan liar di depan The Park Sawangan," kata Yogi saat dikonfirmasi, Senin (14/8/2023).

Yogi menyebut tim pun berjaga dilokasi hingga Minggu pukul 03.30 WIB dini hari dan balap liar tidak terjadi kembali hingga pagi hari. "Kemudian kami berjaga sampai jam setengah 4 pagi dan balapan liar tidak terjadi lagi sampai pagi hari," ucapnya.

Sebelumnya, Kapolres Metro Depok Kombes Pol Ahmad Fuady pun akan memerintahkan jajaran untuk menyelidiki aksi balap liar tersebut.

Ia pun tidak segan untuk menindak tegas apabila kedapatan atau tertangkap basah menggelar aksi balap liar di Jalan Raya Parung-Ciputat tersebut.

"Apabila diselidiki dan ditemukan bukti-bukti maka akan kami tindak tegas. Segala bentuk kegiatan yang mengganggu aktifitas masyarakat dan meresahkan masyarakat tentunya menjadi atensi untuk ditindaklanjuti," ucap Fuady.