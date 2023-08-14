Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polres Depok Larang dan Bakal Tindak Klakson Bus Telolet

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Senin, 14 Agustus 2023 |09:33 WIB
Polres Depok Larang dan Bakal Tindak Klakson Bus Telolet
Polres Depok melarang dan bakal menindak bus yang klaksonnya di modivikasi telolet (Foto: Tangkapan layar)
A
A
A

DEPOK - Polres Metro Depok melalui Satlantas melarang dan bakal menindak bus yang memodifikasi klakson berbunyi 'telolet'. Hal itu seiring dengan demam fenomena bus 'telolet' di masyarakat dan dapat membahayakan keselamatan lalu lintas di Kota Depok, Jawa Barat.

"Betul (melarang dan bakal menindak tegas bus 'telolet' di Depok)," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kasatlantas Polres Metro Depok, Kompol Sugianto saat dikonfirmasi, Senin (14/8/2023).

Sugianto juga menyebut fenomena bus 'telolet' juga menjadi atensi langsung Kapolres Metro Depok, Kombes Pol Ahmad Fuady untuk diberi tindakan.

"Menjadi perhatian kami (fenomena bus 'telolet'), karena bapak Kapolres juga sudah atensi beberapa hari yang lalu, agar dalam hal ini bus yang memodifikasi suara klakson menjadi tidak standar agar diberi tindakan," ujarnya.

Lebih lanjut, Sugianto pun sudah memerintahkan anggota dilapangan untuk menindak bus yang menyalakan dan menggunakan 'telolet' saat melintas di Kota Depok.

"Waktu itu langsung kami perintahkan anggota dilapangan agar menindak bus yang demikian," tuturnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/13/52/3021093/bus-lXz1_large.jpg
Ini Perbedaan Jetbus 2+ dan Jetbus 3+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/52/3013056/bus-4kd6_large.jpg
Cek Bus Pariwisata saat Libur Panjang, Petugas Temukan Surat Laik Jalan Palsu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/16/326/2983983/bus_simulator_id_ist-8R5V_large.jpg
Cara Memasang Mod BUSSID di HP Android
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/23/337/2974633/pemerintah-sebut-layanan-teman-bus-hemat-biaya-transportasi-70-persen-5qxKyCnOTr.jpg
Pemerintah Sebut Layanan Teman Bus Hemat Biaya Transportasi 70 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/17/338/2902822/polres-depok-sidak-terminal-bus-usai-maraknya-fenomena-berburu-klakson-telolet-zGBbehwptE.jpg
Polres Depok Sidak Terminal Bus Usai Maraknya Fenomena Berburu Klakson Telolet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/12/338/2899988/bersitegang-pengurus-bus-akap-usir-jaklingko-di-terminal-lintasan-lebak-bulus-UBgOYoVfqw.jpg
Bersitegang, Pengurus Bus AKAP Usir Jaklingko di Terminal Lintasan Lebak Bulus
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement