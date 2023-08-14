Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kasus Bayi Tertukar di Bogor, Polisi Bakal Surati Dirut Rumah Sakit

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Senin, 14 Agustus 2023 |09:55 WIB
Kasus Bayi Tertukar di Bogor, Polisi Bakal Surati Dirut Rumah Sakit
Ilustrasi (Foto: Okezone)
A
A
A

BOGOR - Polisi akan mengirim surat undangan klarifikasi kepada RS Sentosa Bogor. Hal itu menyusul kasus dugaan bayi yang tertukar warga Ciseeng.

"Jadi hari ini, saya akan membuat surat undangan klarifikasi kepada pihak rumah sakit," kata Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro, Senin (14/8/2023).

Adapun surat undangan ini akan ditujukan kepada direktur utama rumah sakit yang menangani proses persalinan Siti Mauiliah yang bayinya diduga tertukar.

"Yang dimana kemarin datang memohon bantuan ke kita untuk bisa menyelesaikan masalah yang menimpa dia bersama keluarganya," jelasnya.

Tak hanya itu, pihaknya juga akan mendatangi RS Sentosa Bogor untuk melakukan penyelidikan. Seperti bagiamana proses yang terjadi pada saat itu dan mencari bukti konkret data-data pembanding.

"Semoga bisa ketahuan bayi yang tertukar itu ada dimana dan yang sekarang bersama ibu S ini adalah milik siapa. Ini sifatnya sosial, kami ingin mengedepankan hati nurani seorang ibu," tutupnya.

Halaman:
1 2
      
