Usut Kasus Bayi Tertukar, Polres Bogor Bentuk Tim Gabungan

BOGOR - Polisi membentuk tim gabungan untuk menyelesaikan kasus dugaan bayi tertukar di Bogor. Tim ini terdiri dari beberapa satuan tingkat Polres.

"Kami juga membentuk tim gabungan Reskrim, Intelijen, lalu patroli siber dan tim trauma healing dari Polres Bogor," kata Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro kepada wartawan, Senin (14/8/2023).

Kata dia, tim ini akan saling bahu-membahu menjari kejelasan dari kasus ini. Sehingga, dapat diketahui secara pasti keberadaan bayi yang diduga tertukar.

"Tim ini bisa bahu-membahu mencari agar kebenaran ini bisa tercapai dan masing-masing pihak bisa mendapatkan kejelasan satu sama lain tentang anak kandung dari masing-masing," tutupnya.

Sebelumnya, bayi laki-laki dari seorang ibu bernama Siti Mauliah, warga Ciseeng, Kabupaten Bogor diduga tertukar di rumah sakit. Peristiwa itu terjadi usai Siti melahirkan di RS Sentosa Bogor pada 18 Juli 2022.