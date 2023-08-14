Ketua DPRD DKI Usulkan Pemberian Insentif Bagi Pekerja Lapangan Terdampak Polusi Udara

JAKARTA - Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi akan mengusulkan anggaran untuk pemberian insentif bagi profesi rentan terkena paparan polutan.

Ia pun merinci di antaranya Polisi Lalu Lintas (Polantas), petugas Dinas Perhubungan (Dishub), dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang sehari-hari bekerja di jalan.

Dikatakannya sejumlah profesi tersebut berpotensi mengalami gangguan saluran pernapasan (Ispa) imbas polusi udara tersebut.

"Boleh sekarang sehat, tapi dalam jangka waktu panjang paparan polusi udara ini bisa bikin dia sakit. Ini yang mau kita usulkan di APBD 2024," kata Prasetio Edi, dalam keterangannya, Senin (14/8/2023).

BACA JUGA:

Pras menambahkan tambahan penghasilan yang akan dianggarkan dalam APBD tahun 2024 mendatang dapat digunakan untuk menambah asupan makanan, vitamin, hingga obat-obatan para petugas di lapangan.