Tenggelam di Kolam Renang Bogor, Bocah 5 Tahun Tewas!

BOGOR - Bocah berusia 5 tahun meninggal dunia usai tenggelam dalam kolam renang di Tenjolaya, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Korban ditemukan mengambang di kolam dewasa dengan kedalaman sekitar 3 meter.

Kapolsek Ciampea Kompol Suminto mengatakan peristiwa itu terjadi pada Minggu 13 Agustus 2023. Berawal saat beberapa sahabat ibu korban berkunjung ke rumahnya sehari sebelumnya.

"Jadi sahabat dari ibu korban menginap dan keesokan harinya (Minggu) sekitar pukul 14.00 WIB para sahabatnya mengajak ibu korban dan korban rekreasi ke kolam renang," kata Suminto dalam keterangannya, Senin (14/8/2023).

Di lokasi, mereka langsung berenang di kolam rekreasi tersebut. Ketika itu, salah satu saksi sempat merekam video bahwa korban sedang berenang bersama teman sebayanya di kolam renang anak.

Ketika hendak pulang, ibu korban bersama saksi mengganti pakaian di ruang ganti sekitar 10 menit. Setelah selesai, kembali ke kolam renang.

"Korban tidak ada dan ditemukan oleh saksi berada di kolam renang dewasa yang kedalamannya sekitar 3 meter dengan posisi terlentang. Saksi berteriak dan korban diangkat dari kolam, kemudian diberikan pertolongan pertama mengeluarkan air dengan cara kaki korban di angkat ke atas," ujarnya.