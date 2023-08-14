Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ditinggal Ibunya Ganti Pakaian, Bocah 5 Tahun Tewas Tenggelam di Kolam Renang

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Senin, 14 Agustus 2023 |11:12 WIB
Ditinggal Ibunya Ganti Pakaian, Bocah 5 Tahun Tewas Tenggelam di Kolam Renang
Seorang bocah meninggal tenggelam di kolam renang (Foto: ilustrasi)
A
A
A

BOGOR - Bocah berusia 5 tahun meninggal dunia usai tenggelam di kolam renang di Tenjolaya, Kabupaten Bogor. Korban ditemukan mengambang di kolam dewasa dengan kedalaman sekitar 3 meter.

Kapolsek Ciampea Kompol Suminto mengatakan peristiwa itu terjadi pada Minggu 13 Agustus 2023. Berawal saat beberapa sahabat ibu korban berkunjung ke rumahnya sehari sebelumnya.

"Jadi sahabat dari ibu korban menginap dan keesokan harinya (Minggu) sekitar pukul 14.00 WIB para sahabatnya mengajak ibu korban dan korban rekreasi ke kolam renang," kata Suminto dalam keterangannya, Senin (14/8/2023).

 BACA JUGA:

Di lokasi, mereka langsung berenang di kolam rekreasi tersebut. Ketika itu, salah satu saksi sempat merekam video bahwa korban sedang berenang bersama teman sebayanya di kolam renang anak.

Ketika hendak pulang, ibu korban bersama saksi mengganti pakaian di ruang ganti sekitar 10 menit. Setelah selesai, kembali ke kolam renang.

"Korban tidak ada dan ditemukan oleh saksi berada di kolam renang dewasa yang kedalamannya sekitar 3 meter dengan posisi terlentang. Saksi berteriak dan korban diangkat dari kolam, kemudian diberikan pertolongan pertama mengeluarkan air dengan cara kaki korban di angkat ke atas," ungkapnya.

