INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tercebur Sumur, Pria di Depok Meninggal saat Menuju Rumah Sakit

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Senin, 14 Agustus 2023 |11:18 WIB
Tercebur Sumur, Pria di Depok Meninggal saat Menuju Rumah Sakit
Ilustrasi mayat (Foto: Dok Okezone)
DEPOK - Kapolsek Pancoran Mas, Kompol Tri Harijadi mengatakan, seorang pria paruh baya berinisial ZR (52) yang tercebur di sebuah sumur Jalan Kampung Rawasari RT 1 RW 6, Cipayung Jaya, Cipayung, Depok pada Minggu 13 Agustus 2023 meninggal dunia saat perjalanan menuju rumah sakit.

"Saat perjalanan ke RS korban ZR (52) laki-laki meninggal dunia," kata Tri saat dikonfirmasi, Senin (14/8/2023).

Tri mengungkapkan, korban ZR terjatuh saat berusaha dievakuasi sang anak menggunakan tali karena terputus.

"Bukan keracunan, terjatuh saat mau dibantu ke atas sama anaknya, tali putus," ujarnya.

Lebih lanjut, Tri mengatakan, tim Damkar membantu evakuasi korban ZR ketika sudah terjatuh ke dasar sumur sedalam kurang lebih 10 meter.

"Tim damkar bantu saat korban sudah terjatuh di dasar sumur. Keterangan damkar kurang lebih 10 meter," tuturnya.

Topik Artikel :
Pria Tercebur Sumur depok Mayat
Telusuri berita news lainnya
