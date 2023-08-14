Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Update! Ibu yang Bayinya Diduga Tertukar Mau Lakukan Tes DNA

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Senin, 14 Agustus 2023 |14:01 WIB
<i>Update</i>! Ibu yang Bayinya Diduga Tertukar Mau Lakukan Tes DNA
Ibu yang bayinya tertukar mau menjalani tes DNA (Foto: Freepik)
A
A
A

BOGOR - Polisi mendatangi ibu yang diduga bayinya tertukar dengan bayi Siti Mauliah asal Ciseeng, Kabupaten Bogor. Polisi mengatakan, ibu tersebut telah bersedia untuk melakukan tes DNA.

"Sudah (komunikasi), tadi malam tim dari kami sudah coba mendatangi rumahnya hasilnya Insya Allah hari ini kita coba karena beliau minta sudah mau menerima untuk melaksanakan tes DNA," kata Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro kepada wartawan di Polres Bogor, Senin (14/8/2023).

Kata dia, tes DNA nantinya akan difasilitasi oleh Polres Bogor. Dengan begitu, diharapkan kasus dugaan bayi tertukar ini dapat lebih jelas.

"Kita yang akan memfasilitasi semua tes DNA, biaya berapa Polres Bogor yang memfasilitasi. Sehingga biar cepat data pembanding ada, sehingga kita bisa menyelesaikan kasus ini secara baik," harapnya

Selain itu, tambah Rio, pihaknya juga akan mengirim tim trauma healing dari Polres Bogor kepada kedua belah pihak untuk memberikan ketenangan.

"Jadi moga-moga kasus ini menjadi terang ini adalah sosial yang harus kita perhatikan bener karena kalau itu terjadi pada diri kita itu sangat luar biasa. Polisi harus hadir di tengah masyarakat sesuai dengan perintah bapak Kapolri," pungkasnya.

Halaman:
1 2
      
