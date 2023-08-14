Dicecar Hakim soal Motif Pembunuhan, Wowon Sebut Istrinya Selingkuh

BEKASI - Terdakwa pembunuhan berencana di Bantargebang, Kota Bekasi, Wowon Erawan alias Aki mengaku membunuh istrinya Ai Maimunah lantaran sakit hati gara-gara tak dijenguk saat sakit. Selain itu, Wowon mengaku istrinya juga sering selingkuh.

Wowon mengungkapkan hal itu dalam persidangan pemeriksaan terdakwa di Pengadilan Negeri Bekasi, Senin (14/8/2023).

Awalnya, Wowon mengaku mengotaki pembunuhan istrinya lantaran sakit hati pernah tidak dijenguk saat sakit. Hakim kemudian mencecar Wowon.

“Kenapa hanya karena tidak dijenguk kemudian langsung membunuh? Ada motif lain enggak? ada alasan lain enggak? Karena sangat tidak masuk akal,” tanya Hakim Ketua Suparna.

“Enggak ada, saya khilaf,” jawab Wowon.

Hakim anggota lainnya kemudian mencecar Wowon lantaran alasannya dianggap tidak masuk akal. Setelah berkali-kali ditanya soal alasan, Wowon menyebut membunuh istrinya lantaran pernah diselingkuhi.

“Ini kan bukan hanya istri, tapi juga anak anda yang dibunuh. Apasih yang ada di dalam diri anda?” tanya hakim anggota.

“Karena satu enggak dijenguk. Keduanya dia (Ai Maimunah) banyak selingkuh,” jawab Wowon.

Wowon mengaku pernah melihat langsung istrinya selingkuh. Namun, hakim masih belum mempercayai perselingkuhan tersebut.

“Pernah melihat (istrinya selingkuh-red),” jelas Wowon.

“Jadi alasan saudara enggak sekedar ditengok (sakit) kan? Tapi ada rasa cemburu itu? Yang belum tentu benar juga kan (selingkuh)?” tegas hakim.

“Iya,” jawab Wowon.