Mobil Pikap Kecelakaan di Tol Jagorawi, Sayuran Berceceran

Mobil pikap kecelakaan di Tol Jagorawi. (Dok Polisi)

BOGOR - Mobil pikap mengalami kecelakaan tunggal di Tol Jagorawi tepatnya KM 39, Bogor, Jawa Barat, Senin (14/8/2023). Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini.

Kepala Induk PJR Tol Jagorawi, AKP Budi Hernawan mengatakan, kecelakaan itu terjadi sekira pukul 14.00 WIB. Kecelakaan ini berawal saat mobil pikap yang dikendarai Dede melaju dari arah Ciawi menuju Jakarta.

"Di lajur 1 pecah ban kiri belakang," kata Budi dalam keterangannya, Senin (13/8/2023).

Alhasil, mobil oleng hingga akhirnya terbalik. Muatan sayuran yang diangkut mobil pikap tersebut pun berceceran di sekitar lokasi kejadian.

"Kendaraan terbalik miring kedua roda kanan di atas dan melintang di lajur 2," ujarnya.