Tekan Polusi Udara, Hybrid Working hingga WFH Bakal Diterapkan di Jakarta pada September

JAKARTA - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono segera menerapkan hybrid working hingga work from home (WFH) di lingkup Pemprov DKI mulai September 2023 mendatang. Hal ini merupakan salah satu upaya menekan angka polusi udara di Ibu Kota.

"Ini sebentar lagi (diterapkan), sedang dihitung berapa persentasenya setiap OPD (Organisasi Perangkat Daerah), mudah-mudahan September ini saya bisa langsung jalanin," kata Heru usai Rapat Terbatas (Ratas) dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal polusi udara di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (14/8/2023).

Heru menekankan, untuk ASN Pemprov DKI bersifat wajib untuk menerapkan Hybrid Working hingga WFH. Sementara untuk perkantoran swasta sifatnya masih imbauan.

"Kalau saya di Pemda DKI sifatnya wajib di bawah saya. Swasta saya tidak bisa menetapkan tapi mengimbau," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan menteri dan kepala daerah di Jabodetabek untuk melakukan beberapa hal dalam meningkatkan kualitas udara.