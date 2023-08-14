Kenapa Air Kali Bekasi Berwarna Hitam dan Berbusa? Ini Penyebabnya

BEKASI - Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi melakukan investigasi terkait penyebab tercemarnya Kali Bekasi hingga membuat air berwarna hitam dan berbusa. Dari hasil penelusuran, tercemarnya air disebabkan limbah perusahaan.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi Yudianto awalnya menjelaskan, pencemaran air kali Bekasi bermula dari aliran sungai di wilayah Cileungsi, Kabupaten Bogor. Diduga aktivitas perusahaan di wilayah tersebut yang menyebabkan kali Bekasi tercemar.

“Artinya ada limbah terkait dengan sisa aktivitas pencucian pakaian atau pencucian berwarna buat tekstil, sehingga diduga berasal dari pabrik industri atau pencucian pakaian yang ada di wilayah sana,” kata Yudianto saat ditemui di Bendung Bekasi, Senin (14/8/2023).

Tercemarnya air kali Bekasi menyebabkan debit produksi untuk cadangan baku dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) harus terhambat. Sehingga, konsumsi air untuk warga Kota Bekasi juga ikut berdampak.

“Sampai sekarang kami monitor terus, terkait hasil lab kita disini ada kepala uji lab kita, ada kepala pengawasan kita dan ada tim katak kita yang senantiasa menelusuri aliran kali Bekasi,” tuturnya.