Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kenapa Air Kali Bekasi Berwarna Hitam dan Berbusa? Ini Penyebabnya

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Senin, 14 Agustus 2023 |16:32 WIB
Kenapa Air Kali Bekasi Berwarna Hitam dan Berbusa? Ini Penyebabnya
Air kali Bekasi hitam dan berbusa (Foto: Jonathan Simanjuntak)
A
A
A

BEKASI - Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi melakukan investigasi terkait penyebab tercemarnya Kali Bekasi hingga membuat air berwarna hitam dan berbusa. Dari hasil penelusuran, tercemarnya air disebabkan limbah perusahaan.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi Yudianto awalnya menjelaskan, pencemaran air kali Bekasi bermula dari aliran sungai di wilayah Cileungsi, Kabupaten Bogor. Diduga aktivitas perusahaan di wilayah tersebut yang menyebabkan kali Bekasi tercemar.

“Artinya ada limbah terkait dengan sisa aktivitas pencucian pakaian atau pencucian berwarna buat tekstil, sehingga diduga berasal dari pabrik industri atau pencucian pakaian yang ada di wilayah sana,” kata Yudianto saat ditemui di Bendung Bekasi, Senin (14/8/2023).

Tercemarnya air kali Bekasi menyebabkan debit produksi untuk cadangan baku dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) harus terhambat. Sehingga, konsumsi air untuk warga Kota Bekasi juga ikut berdampak.

“Sampai sekarang kami monitor terus, terkait hasil lab kita disini ada kepala uji lab kita, ada kepala pengawasan kita dan ada tim katak kita yang senantiasa menelusuri aliran kali Bekasi,” tuturnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/337/3175744/dpr_ri-d84W_large.jpg
DPR Soroti Radiasi Cesium-137 di Cikande Banten, Efeknya Mengerikan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/09/340/3031781/diduga-sungai-tercemar-limbah-ratusan-ikan-mati-dan-warga-di-jambi-kesulitan-air-bersih-GE2R4ERExT.jpg
Diduga Sungai Tercemar Limbah, Ratusan Ikan Mati dan Warga di Jambi Kesulitan Air Bersih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/10/519/2936079/tergolong-beracun-dan-berbahaya-limbah-medis-perlu-ditangani-lebih-serius-d8P4rFFy3J.jpeg
Tergolong Beracun dan Berbahaya, Limbah Medis Perlu Ditangani Lebih Serius
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/08/337/2935412/pemerintah-kurangi-emisi-gas-rumah-kaca-lewat-pemanfaatan-limbah-b3-t76wmsBPAY.jpg
Pemerintah Kurangi Emisi Gas Rumah Kaca Lewat Pemanfaatan Limbah B3
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/21/525/2924212/ppli-bilang-pemusnahan-limbah-medis-saat-ini-masih-cemari-lingkungan-SI0zSl4Ew7.jpg
PPLI Bilang Pemusnahan Limbah Medis saat Ini Masih Cemari Lingkungan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/31/510/2911930/viral-cairan-limbah-mirip-minyak-genangi-seputaran-tugu-jogja-Uh61yjNXRo.jpg
Viral, Cairan Limbah Mirip Minyak Genangi Seputaran Tugu Jogja
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement