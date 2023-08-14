Halte Busway Tendean Terbakar, Penumpang Dievakuasi

JAKARTA - Kebakaran melanda sebuah Halte Transjakarta di kawasan Jalan Kapten Tendean, Jakarta Selatan, pada Senin (14/8/2023) sore tadi. Saat ini, sudah berhasil dipadamkan petugas. Namun, penumpang sempat dievakuasi oleh petugas di lokasi.

Kebakaran tersebut salah satunya diunggah oleh akun Instagram @infojkt pada Senin (14/8/2023) sire tadi, yang mana tampak api sempat membakar hebat halte tersebut. Akibat kebaran itu, arus lalu lintas di sekitar lokasi kejadian pun menjadi macet, mengingat sudah masuk jam pulang kantor.

Petugas Transjakarta pun sempat melakukan evakuasi pada penumpang yang ada di sekitar halte tersebut guna menghindari adanya korban jiwa. Petugas juga sempat melakukan pemadaman api menggunakan APAR.

Saat ini, menurut humas Transjakarta, kebakaran yang melanda halte tersebut telah berhasil dipadamkan oleh petugas yang telah tiba di lokasi kejadian. Petugas Sudin Gulkarmat Jakarta Selatan masih memastikan tak adanya sisa-sisa api yang berpotensi muncul di lokasi.

(Arief Setyadi )