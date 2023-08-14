Ini Foto Kebakaran Hebat di Halte Busway Tendean, Penumpang Kocar-Kacir dan Dievakuasi

JAKARTA-Kebakaran hebat melanda sebuah Halte Transjakarta di kawasan Jalan Kapten Tendean pada Senin (14/8/2023) sore.

Kebakaran saat ini sudah berhasil dipadamkan petugas. Namun, penumpang sempat dievakuasi oleh petugas di lokasi. Foto kebakaran tersebut diunggah oleh akun Instagram @infojkt.

Akibat kebakaran itu, arus lalu lintas di sekitar lokasi kejadian pun menjadi macet, mengingat sudah masuk jam pulang kantor.

Petugas Transjakarta pun sempat melakukan evakuasi pada penumpang yang ada di sekitar halte tersebut guna menghindari adanya korban jiwa. Petugas juga sempat melakukan pemadaman api menggunakan APAR.

Petugas Sudin Gulkarmat Jakarta Selatan masih memastikan tak adanya sisa-sisa api yang berpotensi muncul di lokasi.

(Fahmi Firdaus )