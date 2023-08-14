Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ini Foto Kebakaran Hebat di Halte Busway Tendean, Penumpang Kocar-Kacir dan Dievakuasi

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Senin, 14 Agustus 2023 |18:30 WIB
Ini Foto Kebakaran Hebat di Halte Busway Tendean, Penumpang Kocar-Kacir dan Dievakuasi
Kebakaran di Halte Busway Tendean/Tangkapan layar media sosial
A
A
A

JAKARTA-Kebakaran hebat melanda sebuah Halte Transjakarta di kawasan Jalan Kapten Tendean pada Senin (14/8/2023) sore.

Kebakaran saat ini sudah berhasil dipadamkan petugas. Namun, penumpang sempat dievakuasi oleh petugas di lokasi. Foto kebakaran tersebut diunggah oleh akun Instagram @infojkt.

ist

Akibat kebakaran itu, arus lalu lintas di sekitar lokasi kejadian pun menjadi macet, mengingat sudah masuk jam pulang kantor.

Petugas Transjakarta pun sempat melakukan evakuasi pada penumpang yang ada di sekitar halte tersebut guna menghindari adanya korban jiwa. Petugas juga sempat melakukan pemadaman api menggunakan APAR.

ist

Petugas Sudin Gulkarmat Jakarta Selatan masih memastikan tak adanya sisa-sisa api yang berpotensi muncul di lokasi.

(Fahmi Firdaus )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/337/3186292/kebakaran-0Mf5_large.jpg
Kebakaran di Hong Kong, 4 WNI Jadi Korban dan 2 di Antaranya Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/338/3185217/kebakaran-jN9s_large.jpg
Kebakaran Landa Sebuah Rumah di Koja karena Bocah 9 Tahun Memasak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183973/kebakaran-hmni_large.jpg
Kebakaran Rumah di Benhil Jakpus, 100 Personel Damkar Berjibaku Padamkan Api
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183957/kebakaran-k4ja_large.jpg
14 Orang Luka Bakar Akibat Kebakaran Hebat di Jatipulo Jakbar, Berikut Identitasnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183949/kebakaran-liy2_large.jpg
Kebakaran Hebat, 50 Rumah Ludes Dilahap Api di Jatipulo Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183920/kebakaran-CvqI_large.jpg
Kebakaran Melahap Rumah di Jatipulo Jakbar, Belasan Mobil Damkar Diterjunkan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement