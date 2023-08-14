Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kerahkan 30 Personel, Damkar Lokalisir Kebakaran Halte Busway Tendean

Arief Setyadi , Jurnalis-Senin, 14 Agustus 2023 |18:33 WIB
Kerahkan 30 Personel, Damkar Lokalisir Kebakaran Halte Busway Tendean
Kebakaran Halte Busway Tendean, Jaksel (Foto: Ig @jktinfo)
JAKARTA - Petugas pemadam kebakaran berhasil melokalisir kebakaran Halte Transjakarta, Jalan Kapten Tendean, Kelurahan Mampang Prapatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, pada Senin (14/8/2023).

"Api berhasil dilokalisir perambatannya. Pengerahan di lokasi sebanyak 7 unit serta 30 personel," tulis Damkar DKI Jakarta melalui akun @humasjakfire.

Belum diketahui tentang kronologi kebakaran yang melanda halte itu. Begitu juga dengan korban.

Sementara jalanan macet di sekitar halte busway, sedangkan warga sekitar tampak ramai melihat adanya kebakaran itu.

Petugas transjakarta yang ada di lokasi pun ikut melakukan pemadaman dengan menggunakan APAR.

(Arief Setyadi )

      
