Kebakaran Halte Busway Tendean, Flyover Arah Pancoran Sempat Ditutup

JAKARTA - Kebakaran melanda Halte Transjakarta kawasan Tendean, Mampang, Jakarta Selatan pada Senin (14/8/2023) sore tadi. Akibat kebakaran itu, arus lalu lintas di sekitar lokasi macet. Bahkan, Flyover arah ke Pancoran pun sempat ditutup sementara selama proses pemadaman.

Kebakaran yang melanda Halte Transjakarta itu sempat membuat arus lalu lintas di sekitar lokasi macet lantaran jalanan sempat ditutup sementara di bagian Halte terbakar itu.

Penutupan dilakukan di jalur Transjakarta guna memudahkan petugas memadamkan api.

Bahkan, flyover dari arah Mampang ke Pancoran ditutup sementara sebelumnya agar petugas damkar bisa melakukan pemadaman dengan baik dari sisi bagian belakang.

Saat ini, kebakaran telah berhasil dipadamkan. Petugas damkar juga ada yang telah meninggalkan lokasi lantaran telah dinyatakan aman dari api.

Arus lalu lintas telah kembali normal meski masih sangat macet mengingat jam sibuk pulang kantor. Tampak kemacetan terjadi di kedua arahnya, baik ke arah Pancoran maupun ke arah Senopati.