Pesta Rakyat Ganjar Pranowo di Bogor Dihadiri Ribuan Orang

BOGOR - Relawan Sahabat Ganjar menggelar Pesta Rakyat Ganjar Pranowo di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ribuan orang menghadiri pesta rakyat yang diramaikan Sejumlah artis ternama dan ratusan pelaku UMKM lokal.

Menurut Ketua Umum Sahabat Ganjar Gus Nahib Shodiq mengatakan, Sahabat Ganjar ingin merangkul warga Kabupaten Bogor dalam menyukseskan Ganjar Pranowo di ajang Pilpres 2024 melalui pesta rakyat ini. Ganjar Pranowo merupakan bakal calon presiden (Bacapres).

“Kita Sahabat Ganjar ingin merangkul warga Kabupaten Bogor untuk menghantarkan Ganjar Pranowo menjadi Presiden di tahun 2024 lewat acara pesta rakyat yang meriah ini,” kata Gus Nahib dikutip Senin (14/8/2023).

Sahabat Ganjar memberikan dukungan penuh terhadap Ganjar Pranowo dengan memberikan dorongan positif bagi terwujudnya acara yang berkesan ini. Di mana, acara tersebut turut memperkuat rasa kebersamaan dan semangat gotong-royong di antara masyarakat Kabupaten Bogor.

Sejumlah artis ternama seperti Anang Hermansyah, Thariq Halilintar, Souljah, Pee Wee Gaskin, dan OM PMS meramaikan pesta rakyat yang digelar pada Minggu, 13 Agustus 2023 malam. Akhir pekan yang meriah menjadi momen yang tak terlupakan bagi warga Bogor.

“Kalau kata Dilan sih, jadi Presiden itu berat, biar Bapak Ganjar Pranowo saja,” seru personel Souljah band di hadapan ribuan warga Bogor.