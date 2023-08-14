Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pesta Rakyat Ganjar Pranowo di Bogor Dihadiri Ribuan Orang

Rico Afrido S , Jurnalis-Senin, 14 Agustus 2023 |18:51 WIB
Pesta Rakyat Ganjar Pranowo di Bogor Dihadiri Ribuan Orang
Pesta Rakyat Ganjar Pranowo di Bogor (Foto: Ist)
A
A
A

BOGOR - Relawan Sahabat Ganjar menggelar Pesta Rakyat Ganjar Pranowo di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ribuan orang menghadiri pesta rakyat yang diramaikan Sejumlah artis ternama dan ratusan pelaku UMKM lokal.

Menurut Ketua Umum Sahabat Ganjar Gus Nahib Shodiq mengatakan, Sahabat Ganjar ingin merangkul warga Kabupaten Bogor dalam menyukseskan Ganjar Pranowo di ajang Pilpres 2024 melalui pesta rakyat ini. Ganjar Pranowo merupakan bakal calon presiden (Bacapres).

“Kita Sahabat Ganjar ingin merangkul warga Kabupaten Bogor untuk menghantarkan Ganjar Pranowo menjadi Presiden di tahun 2024 lewat acara pesta rakyat yang meriah ini,” kata Gus Nahib dikutip Senin (14/8/2023).

Sahabat Ganjar memberikan dukungan penuh terhadap Ganjar Pranowo dengan memberikan dorongan positif bagi terwujudnya acara yang berkesan ini. Di mana, acara tersebut turut memperkuat rasa kebersamaan dan semangat gotong-royong di antara masyarakat Kabupaten Bogor.

Sejumlah artis ternama seperti Anang Hermansyah, Thariq Halilintar, Souljah, Pee Wee Gaskin, dan OM PMS meramaikan pesta rakyat yang digelar pada Minggu, 13 Agustus 2023 malam. Akhir pekan yang meriah menjadi momen yang tak terlupakan bagi warga Bogor.

“Kalau kata Dilan sih, jadi Presiden itu berat, biar Bapak Ganjar Pranowo saja,” seru personel Souljah band di hadapan ribuan warga Bogor.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement