Halte Tendean Terbakar, Transjakarta Alihkan Rute

JAKARTA - PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) melakukan pengalihan sejumlah rute bus imbas kebakaran Halte Transjakarta di Tendean, Jakarta Selatan, pada Senin (14/8/2023) sore.

Direktur Utama Transjakarta, Welfizon Yuza memastikan tidak ada korban jiwa akibat peristiwa itu.

“Tidak ada korban jiwa pada insiden tersebut” katanya dalam keterangannya, Senin (14/8/2023).

Selain itu, Welfizon menerangkan, pihaknya melakukan pengalihan terhadap sejumlah rute akibat terbakarnya halte tersebut.

“Koridor 13 rute Tendean-Ciledug hanya melayani sampai Halte Rawa Barat. Lalu untuk rute 13C dilakukan penyesuaian dari Rawa Barat menuju Puri Beta,” ujarnya.

Selain itu, rute L13E juga dilakukan penyesuaian dari Halte Rawa Barat hingga ke Puri Beta. Welfizon mengatakan penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan.

“Termasuk kerusakan akibat insiden tersebut,” ujarnya.