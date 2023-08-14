Penggerebekan Rumah Teroris di Bekasi, Senjata Disimpan Dalam Lemari

BEKASI - Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri menggerebek kediaman teroris berinisial DE di Perumahan Pesona Anggrek Harapan, Blok B 7, RT 7 RW 27, Kelurahan Harapan Jaya, Bekasi Utara, Senin (14/8/2023). Pelaku diduga menyimpan berbagai jenis senjata di dalam lemari.

Ketua RT setempat, Ichwanul Muslimin mengatakan, ia sempat mengikuti polisi dalam penggeledahan rumah tersebut. Menurutnya, senjata-senjata itu ditemukan dari lemari.

“Yang saya tahu ya, karena saya masuk sudah dibongkar. (Disimpan di) Ruangan depan ada, ruangan tengah ada, dapur juga ada. Ada yang di dalam lemari, cuma saya pas lihat udah dikeluarin semua peluru dan sebagainya,” katanya, Senin (14/8/2023).

Selain senjata, menurutnya, polisi mengamankan bendera yang kerap digunakan organisasi ISIS serta sejumlah buku. Polisi juga menyita perlengkapan baju latihan paint ball.

“Di dalam lemari, di ruang tamu. Ada airsoft gun sama baju latihan kaya paint ball,” ucapnya.

Namun, ia belum mengetahui persis apakah pelaku terafilisiasi dengan jaringan teroris. Hal itu belum dikabarkan dari pihak kepolisian.

“Untuk informasinya (terafiliasi) belum tahu. Cuma di situ ada bukti peluru dan segala macam,” tuturnya.