HOME NEWS MEGAPOLITAN

Penggeledahan Rumah Teroris di Bekasi, Kapolda Metro Sebut Ada 18 Senjata Api Campuran

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Senin, 14 Agustus 2023 |19:31 WIB
Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto meninjau penggeledahan rumah teroris di Bekasi. (MPI/Jonathan Simanjuntak)
A
A
A

BEKASI - Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto menyambangi kediaman rumah Dananjaya Erbening alias DE (28) pria yang ditangkap Densus 88 di wilayah Kelurahan Harapan Jaya, Bekasi Utara, Kota Bekasi. Karyoto menyebut dalam penggeledahan di rumah tersangka teroris itu, polisi mengamankan belasan senjata api (senpi).

Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia Karyoto tiba di lokasi sekira pukul 18.48 WIB. Ia langsung terlihat masuk ke rumah tersebut.

Selanjutnya ia mengecek senpi yang sudah dikumpulkan oleh jajaran kepolisian. Menurut Karyoto, total 18 senjata telah berhasil dikumpulkan.

“Masih dihitung, ada 18. Masih campuran ada yang air gun dan menjadi senjata api, yang pabrikan juga ada,” kata Karyoto di Bekasi, Senin (14/8/2023).

Telusuri berita news lainnya
