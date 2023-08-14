Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Penyebab Kebakaran Halte Tendean Masih Diselidiki

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 14 Agustus 2023 |19:36 WIB
Penyebab Kebakaran Halte Tendean Masih Diselidiki
Penyebab kebakaran Halte Transjakarta di Tendean masih diselidiki. (MPI/Ari Sandita)
A
A
A

JAKARTA - Direktur Utama PT Transportasi Jakarta (Transjakarta), Welfizon Yuza mengatakan, saat ini penyebab kebakaran Halte Tendean, Jakarta Selatan, masih diselidiki.

“Penyebab terjadinya kebakaran pada Halte Tendean masih dalam penyelidikan. Termasuk kerusakan akibat insiden tersebut,” kata Welfizon dalam keterangannya, Senin (14/8/2023).

Ia memastikan dalam peristiwa itu tak terdapat korban. Saat ini api telah berhasil dipadamkan.

Selain itu, lanjut Welfizon, pihaknya melakukan penyesuaian sejumlah rute imbas dari terbakarnya Halte Tendean tersebut.

“Koridor 13 rute Tendean-Ciledug hanya melayani sampai halte Rawa Barat. Lalu untuk rute 13C dilakukan penyesuaian dari Rawa Barat menuju Puri Beta. Kemudian, rute L13E juga dilakukan penyesuaian Halte Rawa Barat hingga ke Puri Beta,” tuturnya.

Sebelumnya, kebakaran melanda Halte Bus Transjakarta di Jalan Kapten Tendean terbakar pada Senin (14/8/2023). Belum diketahui penyebab kebakaran di halte busway tersebut.

