INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Sosialisasikan Ganjar, Relawan Gelar Pelatihan Bikin Kue Tradisional di Jaksel

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Senin, 14 Agustus 2023 |20:17 WIB
Sosialisasikan Ganjar, Relawan Gelar Pelatihan Bikin Kue Tradisional di Jaksel
Sosialisasikan Ganjar, relawan gelar pelatihan bikin kue tradisional di Jaksel. (Ist)
A
A
A

JAKARTA - Sukarelawan Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Kowarteg Indonesia menggelar pelatihan usaha mikro kuliner dengan membuat kue mata roda kepada puluhan masyarakat di wilayah Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Ketua Koordinator Nasional Kowarteg Indonesia, Noehroji mengatakan pihaknya mengadakan pelatihan ini untuk melatih warga di Cepete untuk bisa membuat kue tersebut.

Itu karena, kata dia, kue mata roda ini merupakan camilan tradisional yang memiliki cita rasa yang manis.

“Kue mata roda banyak disukai oleh masyarakat karena memiliki rasa yang manis,” tutur dia dalam siaran persnya, Senin (14/8).

Noehroji menambahkan, pelatihan tersebut mendapat sambutan positif dari para peserta dan warga setempat.

Hal itu terbukti dari tingginya antusiasme para peserta dalam mengikuti pelatihan bersama Kowarteg Indonesia.

Para peserta terlihat sangat fokus mendengarkan pemaparan mengenai cara membuat bikin camilan tersebut yang disampaikan oleh pemateri andal.

Dia menjelaskan pemateri itu juga memaparkan cara membuat camilan tersebut agar memiliki rasa yang enak.

"Kami harap, pelatihan ini bisa berdampak positif dan membuat ibu-ibu bisa lebih kreatif dalam membuat camilan," tuturnya.

Tak lupa, di sela-sela kegiatan mereka turut menyosialisasikan sosok Ganjar Pranowo, calon presiden (capres) 2024.

Halaman:
1 2
      
