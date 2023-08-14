Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kebakaran Halte Transjakarta di Tendean Diduga Disebabkan Korsleting

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Senin, 14 Agustus 2023 |20:31 WIB
Kebakaran Halte Transjakarta di Tendean Diduga Disebabkan Korsleting
Kebakaran halte Transjakarta di Tendean, Jaksel, diduga disebabkan korsleting. (MPI/Ari Sandita)
JAKARTA - Kebakaran melanda Halte Transjakarta Kapten Tendean, Mampang, Jakarta Selatan pada Senin (14/8/2023). Kebakaran itu diduga disebabkan korsleting pada alat charging attraction.

"Diduga adanya korsleting pada alat charging attraction," ujar Kasudin Gulkarmat Jakarta Selatan, Syamsul Huda saat dikonfrimasi, Senin (14/8/2023).

Namun, kata dia, penyebab pasti terjadinya kebakaran itu masih diselidiki lebih lanjut oleh pihak kepolisian, termasuk kerugian akibat kebakaran itu.

Adapun kebakaran yang terjadi pada Senin (14/8/2023) petang tadi terjadi pada sekira pukul 17.40 WIB dan berhasil dipadamkan sekira pukul 18.23 WIB.

"Personel yang dikerahkan sebanyak 7 unit mobil dan 30 personel," katanya.

Sementara itu, salah seorang pedagang bubur di sekitar Halte Transjakarta Kapten Tendean, Anwar menyebutkan, api kecil awalnya muncul dari bagian depan halte tersebut. Saat itu, dia hanya berjarak sekitar 50 meter dari halte lantaran berada tepat di seberangnya.

"Saya kan duduk sini. Saya kaget tiba-tiba ada api, tapi kecil gitu. Banyak (penumpang), lagi antre malah, terus langsung lari semua mereka, panik ada api," jelasnya di lokasi.

