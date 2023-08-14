Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Viral Aksi Jambret Hp di Gang Kecil di Tambora Terekam CCTV, Polisi Turun Tangan

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 14 Agustus 2023 |21:05 WIB
Viral Aksi Jambret Hp di Gang Kecil di Tambora Terekam CCTV, Polisi Turun Tangan
Rekaman CCTV penjambretan di gang sempit di Tambora, Jakbar (Foto: Ist)
JAKARTA - Viral seorang pria melakukan aksi perampasan handphone (Hp) terhadap anak kecil di dalam sebuah gang perkampungan terekam CCTV. Polisi pun turun tangan.

Dalam video yang dilihat MNC Portal Indonesia, dinarasikan bahwa peristiwa perampasan handphone itu terjadi di dalam perkampungan di Jalan Sawah Lio 4, RT 08/07 Kelurahan Jembatan Lima, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat.

Kejadian itu disebutkan terjadi pada Senin (14/8/2023) sekitar pukul 14.00 WIB. Dalam video yang dilihat, mulanya terlihat tiga anak kecil tengah berjalan di dalam sebuah gang kecil yang satunya tengah bermain handphone.

Tampak ketiga anak kecil itu diikuti oleh seorang pria yang menggunakan celana jeans, kaos dan jaket berwarna hitam. Tidak berselang lama, pria tersebut langsung merampas handphone yang digunakan oleh si anak tersebut.

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
CCTV Tambora jambret
