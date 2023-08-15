Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

5 Fakta Kebakaran Hebat Melahap Halte Busway Tendean Jaksel

Arief Setyadi , Jurnalis-Selasa, 15 Agustus 2023 |05:01 WIB
5 Fakta Kebakaran Hebat Melahap Halte Busway Tendean Jaksel
Halte busway Tendean terbakar/Foto: Istimewa
A
A
A

 

JAKARTA - Halte Bus Transjakarta di kawasan Jalan Kapten Tendean, Jakarta Selatan terbakar pada Senin 14 Agustus 2023 petang. Untuk menjinakkan api, sebanyak 30 personel pemadam kebakaran dan 7 unit mobil pemadam diterjunkan.

Berikut fakta-faktanya:

1. Penumpang Dievakuasi

Para penumpang dievakuasi dalam kebakaran melanda sebuah Halte Transjakarta di kawasan Jalan Kapten Tendean, Jakarta Selatan.

 BACA JUGA:

Kebakaran memang terjadi saat jam pulang kerja. Sehingga banyak masyarakat yang berlalu lalang termasuk penumpang bus Transjakarta.

2. Bikin Macet

Kebakaran hebat di Halte Transjakarta membuat arus lalu lintas di sekitar lokasi kejadian menjadi macet, mengingat sudah masuk jam pulang kantor. Ditambah banyak masyarakat yang menjadikan peristiwa kebakaran itu sebagai tontonan.

Bahkan, Flyover arah ke Pancoran pun sempat ditutup sementara selama proses pemadaman. Penutupan dilakukan di jalur Transjakarta guna memudahkan petugas melakukan pemadaman.

 BACA JUGA:

Tampak kemacetan terjadi di kedua arahnya, baik ke arah Pancoran maupun ke arah Senopati.

3. Transjakarta Alihkan Rute

PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) melakukan pengalihan sejumlah rute bus imbas dari terbakarnya Halte Transjakarta, Tendean, Jakarta Selatan.

“Koridor 13 rute Tendean-Ciledug hanya melayani sampai halte Rawa Barat. Lalu untuk rute 13C dilakukan penyesuaian dari Rawa Barat menuju Puri Beta,” ujar Direktur Utama Transjakarta, Welfizon Yuza.

Selain itu, rute L13E juga dilakukan penyesuaian halte Rawa Barat hingga ke Puri Beta.

