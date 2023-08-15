Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

5 Fakta Karyawan PT KAI Terlibat Terorisme, Pendukung ISIS

Arief Setyadi , Jurnalis-Selasa, 15 Agustus 2023 |06:02 WIB
5 Fakta Karyawan PT KAI Terlibat Terorisme, Pendukung ISIS
Karyawan KAI terlibat terorisme/Foto: Okezone
A
A
A

 

JAKARTA - Karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yakni PT KAI, Dananjaya Erbening ditangkap Densus 88 Antiteror Polri. Penangkapan Dananjaya dilakukan di Jalan, Raya Bulak Sentul, Harapan Jaya, Bekasi Utara, pada Senin 14 Agustus 2023 sekitar pukul 13.17 WIB.

Berikut fakta-faktanya:

1. Pendukung ISIS

Dananjaya Erbening diduga menjadi pendukung ISIS dan aktif melakukan propaganda di media sosial (Facebook) dengan cara memberikan motivasi untuk berjihad.

 BACA JUGA:

"Dananjaya mengirimkan sebuah postingan Facebook berupa poster digital berisikan teks pembaruan baiat dalam bentuk bahasa Arab dan bahasa Indonesia kepada pemimpin Islamic State yaitu Abu Al Husain Al Husaini Al Quraysi," demikian keterangan resmi Densus 88 yang diterima MNC Portal, Senin 14 Agustus 2023.

2. Punya Senjata Api

Dananjaya Erbening diduga memiliki senjata api rakitan atau pistol. Melalui postingan akun Facebook miliknya, yang bersangkutan sudah melakukan uji coba senjata rakitan di sebuah perkebunan.

 BACA JUGA:

Menurut Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto, total 18 senjata telah berhasil dikumpulkan. “Masih dihitung, ada 18, masih campuran ada yang air gun dan menjadi senjata api, yang pabrikan juga ada,” kata Karyoto di Bekasi.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184396/bareskrim_polri-JDH9_large.jpg
Waspada! Ini Pertanyaan Jebakan Kelompok Teror untuk Jaring Anak-Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/337/3184370/kelompok_teror-ewUY_large.jpg
Kelompok Teror yang Bertugas Rekrut Bocah Ternyata Jaringan ISIS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/337/3176969/terorisme-Y2d3_large.jpg
Kriminolog Soroti Fenomena Teroris Rekrut Anak Lewat Game Online
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/337/3175953/prabowo_subianto-x8UI_large.jpg
Prabowo Beri Arahan ke BNPT dan Polri Pasca Teror Bom di Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/337/3175730/yusril-OUQp_large.jpg
Yusril Sebut Otak Bom Bali Hambali Bakal Disidang November di AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/337/3175707/yusril-4H2u_large.jpg
Yusril soal Pemulangan WNI Napi Terorisme di Filipina: Disetujui Secara Lisan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement