5 Fakta Karyawan PT KAI Terlibat Terorisme, Pendukung ISIS

JAKARTA - Karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yakni PT KAI, Dananjaya Erbening ditangkap Densus 88 Antiteror Polri. Penangkapan Dananjaya dilakukan di Jalan, Raya Bulak Sentul, Harapan Jaya, Bekasi Utara, pada Senin 14 Agustus 2023 sekitar pukul 13.17 WIB.

Berikut fakta-faktanya:

1. Pendukung ISIS

Dananjaya Erbening diduga menjadi pendukung ISIS dan aktif melakukan propaganda di media sosial (Facebook) dengan cara memberikan motivasi untuk berjihad.

"Dananjaya mengirimkan sebuah postingan Facebook berupa poster digital berisikan teks pembaruan baiat dalam bentuk bahasa Arab dan bahasa Indonesia kepada pemimpin Islamic State yaitu Abu Al Husain Al Husaini Al Quraysi," demikian keterangan resmi Densus 88 yang diterima MNC Portal, Senin 14 Agustus 2023.

2. Punya Senjata Api

Dananjaya Erbening diduga memiliki senjata api rakitan atau pistol. Melalui postingan akun Facebook miliknya, yang bersangkutan sudah melakukan uji coba senjata rakitan di sebuah perkebunan.

Menurut Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto, total 18 senjata telah berhasil dikumpulkan. “Masih dihitung, ada 18, masih campuran ada yang air gun dan menjadi senjata api, yang pabrikan juga ada,” kata Karyoto di Bekasi.