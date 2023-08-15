Gelar Kejuaraan Voli, Kapolri: Cari Atlet Baru dan Jadi Hiburan Masyarakat

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau pelaksanaan kegiatan kejuaraan bola voli yang diikuti oleh masyarakat dari 34 provinsi se-Indonesia, di Gor Bulungan, Jakarta Selatan, Senin, 14 Agustus 2023, malam.

Kejuaran voli 'Kapolri Cup Tahun 2023' ini diselenggarakan sejak 4 Agustus hingga 2 September 2023 mendatang. Saat ini kejuaraan tersebut sudah memasuki pertandingan 16 besar untuk memperebutkan 8 besar.

Sigit menegaskan, kegiatan kejuaraan voli 'Kapolri Cup' ini diharapkan mampu mencetak bibit maupun atlet baru untuk masuk menjadi bagian dari tim nasional voli Indonesia.

"Alhamdulillah yang penting kegiatan kita kali ini, untuk menyemarakkan olahraga bola voli. Disamping itu tentunya mencari atlet-atlet baru," kata Sigit di Gor Bulungan.

Selain itu, kata Sigit, yang paling penting adalah, kegiatan kejuaraan bola voli ini dapat dijadikan hiburan yang positif bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

"Di sisi lain menjadi hiburan buat masyarakat," ujar Sigit.

Dalam tinjauannya, Sigit juga menyempatkan untuk ikut bertanding bermain voli bersama dengan elemen masyarakat dan pihak terkait. Sigit juga berkesempatan melakukan smash bola voli terhadap lawan-lawannya.