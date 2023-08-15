Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Atikoh Ganjar Pranowo Terima Lencana Karya Bakti di Hari Pramuka ke-62

Arie Dwi Satrio , Jurnalis-Selasa, 15 Agustus 2023 |06:00 WIB
Atikoh Ganjar Pranowo Terima Lencana Karya Bakti di Hari Pramuka ke-62
Wapres sematkan Lencana Karya Bakti ke Atikoh Ganjar Pranowo (Foto: Setwapres)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Kwarda Jawa Tengah Siti Atikoh Ganjar Pranowo menerima penghargaan Lencana Karya Bakti di peringatan Hari Pramuka ke-62. Penghargaan diserahkan langsung oleh Wakil Ketua Majelis Pembimbing Nasional Pramuka, KH Ma’ruf Amin

Penyematan dilakukan di Buperta Cibubur, Jakarta, Senin (14/8/2023). Selain upacara Hari Pramuka ke-62, sore itu sekaligus menandai dimulainya Raimuna Nasional XII tahun 2023.

"Alhamdulillah saya dapat penghargaan dari Pak Wapres," kata Atikoh dikutip dari keterangan resmi yang diterima MNC Portal Indonesia.

Perempuan kelahiran Purbalingga itu menuturkan, penghargaan ini merupakan pengakuan atas kinerjanya di kepramukaan. Atikoh menambahkan, penghargaan ini didapat berkat kerja sama tim di Jawa Tengah.

“Ini penghargaan bentuk pengakuan dari kinerja kita dan tentu ini tidak bisa saya raih sendiri. Ini adalah (hasil) kerjasama tim baik kwarda kwarcab dan seluruh adik-adik yang ada di DKD-DKC,” ujarnya.

Penghargaan ini, lanjut Atikoh, memotivasi dirinya dan Kwarda Jateng untuk terus memberikan sumbangsih kepada sesama serta mewujudkan nilai yang diajarkan dalam pramuka.

“Ini memotivasi kita untuk tetap terus berprestasi, tetap bisa memberikan sumbangsih kepada sesama. Karena salah satu nilai kepramukaan itu adalah bisa kita berbagi dengan sesama kita peduli, kita bisa bahu membahu dan yang penting adalah disiplin,” lanjutnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement