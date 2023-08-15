Dikritik Tak Mampu Tangkap DPO Harun Masiku, Begini Respons Firli Bahuri

JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menegaskan bahwa pihaknya terus melakukan pencarian terhadap sejumlah tersangka yang masih buron atau masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) di lembaga antirasuah.

Hal itu Firli sampaikan merespons kritik publik yang menyebutkan bahwa KPK tidak mampu menangkap sejumlah DPO, salah satunya Harun Masiku yang buron sejak 2019 lalu.

"KPK ingin pastikan bahwa semua para pelaku tindak pidana korupsi yang berstatus DPO, tidak terkecualikan untuk dilakukan pencarian dan penangkapan," kata Firli usai Konferensi Pers Kinerja KPK Semester 1 Tahun 2023 di Gedung Juang KPK, Senin (14/8/2023).

Terkait kritik tersebut, Firli enggan ambil pusing. Menurutnya, KPK di bawah pimpinannya mampu menangkap sejumlah DPO.

"Boleh saja orang memberikan komentar, dulu saya masih ingat ada kata-kata, tidak akan mungkin Izil Azhar ditangkap, tapi faktanya bisa kita tangkap. Boleh saja orang mengatakan Ricky Ham Pagawak yang melarikan diri ke PNG juga dikatakan tidak mungkin pimpinan KPK di bawah pimpinan Firli bisa menangkap, buktinya bisa kita tangkap," papar Firli.