HOME NEWS NASIONAL

Dispenad: Kasus Mayor Dedi Hasibuan Dikembalikan ke Kodam Bukit Barisan

Riana Rizkia , Jurnalis-Selasa, 15 Agustus 2023 |06:48 WIB
Dispenad: Kasus Mayor Dedi Hasibuan Dikembalikan ke Kodam Bukit Barisan
Mayor Dedi Hasibuan geruduk Polrestabes Medan (Foto: tangkapan layar)
A
A
A

JAKARTA - Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen Hamim Tohari mengatakan, Pusat Polisi Militer (Puspom) Angkatan Darat telah memeriksa Mayor Dedi Hasibuan atas dugaan menggeruduk Polrestabes Medan dengan membawa sejumlah pasukan.

Hamim mengatakan, pihaknya tidak menemukan unsur pidana dari tindakan Mayor Dedi sehingga kasusnya kembali diserahkan ke Kodam I/Bukit Barisan untuk proses lebih lanjut. Hal tersebut dibenarkan Kapendam I/BB Kolonel Inf Rico Julyanto Siagian.

"Terkait dugaan permasalahan Mayor Dedi Faisal Hasibuan yang telah diperiksa Puspom TNI dalam dugaan kasus membawa anggotanya mendatangi Mapolrestabes Medan beberapa waktu lalu, prosesnya telah dikembalikan ke Kodam I/BB," kata Rico melalui keterangan tertulisnya, dikutip Selasa (15/8/2023).

Berdasarkan hasil pemeriksaan puspom, kata Kapendam, tidak ditemukan unsur pidana pada kasus Mayor Dedi yang merupakan personel Kumdam I/BB.

"Sehingga penanganan insiden tersebut telah diserahkan kembali kepada Kodam I/Bukit Barisan. Sementara mengenai sanksi disiplinnya kita serahkan ke Pomdam I/BB," katanya.

