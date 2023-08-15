Wapres: Tiga atau Dua Poros di Pilpres 2024 Tak Timbulkan Polarisasi Tajam

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menekankan agar poros koalisi yang akan bertarung di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 tidak menimbulkan polarisasi tajam.

Hal ini merespons adanya ikatan kerja sama politik antara Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN) serta Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang baru saja ditandatangani beberapa waktu lalu.

“Kita harapkan tiga atau dua poros misalnya itu, tidak menimbulkan polarisasi yang tajam,” tutur Wapres kepada awak media di Bumi Perkemahan dan Graha Wisata Pramuka (Buperta), Jambore Cibubur, Jakarta Timur, dikutip Selasa (15/8/2023).

Wapres lantas mengimbau, para pendukung koalisi dapat mewujudkan kontestasi politik yang kondusif nantinya.