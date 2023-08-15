Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

ASN WFH untuk Atasi Polusi Udara, Menpan-RB: Jangan Istirahat di Rumah!

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 15 Agustus 2023 |07:53 WIB
ASN WFH untuk Atasi Polusi Udara, Menpan-RB: Jangan Istirahat di Rumah!
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas menyebut saat ini sedang melakukan kajian work from home (WFH) Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan kinerja.

Sebelumya, wacana ASN WFH muncul salah satunya untuk mengatasi dampak polusi udara yang saat ini sedang dialami di wilayah DKI Jakarta.

Azwar mengatakan bahwa jangan sampai ketika WFH diberlakukan, justru dianggap istirahat di rumah. Ia pun memastikan saat ini sedang melakukan kajian secara komprehensif terkait sistem dan desain WFH bagi para ASN itu.

“Jadi gini, soal WFH ASN ini sedang kita kaji secara komprehensif karena kemarin ketika proses WFH ada yang memang bagus, ada juga yang WFH itu dianggap istirahat di rumah,” kata Azwar dalam keterangannya di Istana Wapres, dikutip Selasa (15/8/2023).

“Nah sistem dan desainnya sedang kita sempurnakan,” tambahnya.

Azwar mengatakan bahwa dengan kriteria WFH sesuai kinerja harapannya dimana pun ASN berada dia akan tetap bisa bekerja. Sehingga, tugas-tugasnya tetap dilaksanakan sesuai dengan target.

“Nah nanti ada kriteria, mana yang memang bisa di-WFH mana yang tidak, itu sesuai dengan beberapa, teman-teman sedang mengusulkan, oh kalau kinerjanya sampai di sini dia bisa WFH karena memang kinerjanya tinggi maka dari manapun dia bisa bekerja,” ungkap Azwar.

