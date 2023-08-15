Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kenapa Banyak Negara yang Hari Kemerdekaannya di Bulan Juli dan Agustus? Simak Penjelasannya

Endang Oktaviyanti , Jurnalis-Selasa, 15 Agustus 2023 |10:26 WIB
Kenapa Banyak Negara yang Hari Kemerdekaannya di Bulan Juli dan Agustus? Simak Penjelasannya
Kenapa Banyak Negara Merdeka pada Bulan Juli dan Agustus (Foto:Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Indonesia merayakan kemerdekaan di bulan Agustus, tepatnya pada tanggal 17. Ternyata kemerdekaan di Agustus juga terjadi di negara lain. Bahkan ada pula yang memilih kemerdekaan pada Juli.

Lantas, menjadi pertanyaan sekarang adalah kenapa banyak negara yang hari kemerdekaannya di bulan Juli dan Agustus?

Penjelasan itu akan dibahas dalam artikel berikut ini. Mengutip berbagai sumber, Selasa (15/8/2023), Bulan Juli dan Agustus sering kali menjadi musim panas di belahan bumi utara yang meliputi banyak negara Eropa dan Amerika Utara.

Karena kondisi itulah menjadikan lingkungan yang cocok untuk perayaan besar-besaran dan aktivitas luar ruangan seperti parade dan pesta rakyat. Salah satunya Perancis, di mana merupakan tinggak penting dalam sejarah modern dimulai pada Juli 1789.

Bahkan para ahli sejatah menunjukkan bahwa Juli dan Agustus sering kali mengikuti musim panen yang dapat memberikan masyarakat sumber daya yang cukup untuk merayakan dengan penuh semangat.

Halaman:
1 2 3
      
