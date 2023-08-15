Karyawan KAI Tersangka Teroris Berencana Serang Markas Polisi dan TNI

Tersangka teroris yang ditangkap di Bekasi berencana menyerang markas polisi dan TNI. (Okezone/Puteranegara Batubara)

JAKARTA - Densus 88 Antiteror Polri mengungkap karyawan KAI tersangka kasus teroris DE (28) berencana melakukan penyerangan ke ke markas polisi dan TNI.

"Memiliki rencana atau niatan untuk melakukan aksi kembali ke Mako Brimob yang di Kelapa Dua dan Mako Brimob yang di Jawa Barat. Juga terhadap beberapa markas tentara yang sudah dikenali atau ditandai diprofiling oleh yang bersangkutan," kata Juru Bicara Densus 88 Antiteror Polri Kombes Aswin Siregar kepada awak media, Jakarta, Selasa (15/8/2023).

Menurut Aswin, hal itu terungkap dari keterangan tersangka saat diperiksa setelah ditangkap personel detasemen berlambang burung hantu itu.

"Nah dalam pemeriksaan yang bersangkutan menjelaskan, memang yang bersangkutan terinsipirasi karena memiliki giroh karena setelah melihat aksi pemberontakan atau perlawanan teroris di Mako Brimob," ujar Aswin.

Bahkan, kata Aswin, DE sudah melakukan latihan untuk melaksanakan rencana aksi penyerangannya tersebut.

"Ini dalam keterangannya, masih kita dalami sehingga yang bersangkutan melakukan latihan-latihan. Sudah beberapa kali melakukan latihan," ucap Aswin.