JAKARTA - Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU) mengadakan gladi bersih demo udara peringatan HUT ke-78 Kemerdekaan RI. Masyarakat Tanah Air yang ingin menyaksikannya bisa melakukan streaming lewat YouTube Okezone.

Gladi bersih tersebut akan memperlihatkan aksi profesional para personel TNI AU dalam mempersiapkan penampilan akrobatik di Demo Udara Upacara HUT ke-78 National Day Republik Indonesia, Flypast Pesawat Tempur, Jupiter Aerobatic Team & Giant Flag.

Adapun live streaming tersebut langsung ditayangkan dari Terminal Halim AFB Selatan, Istana Negara, dan Cockpit Pesawat.

Adapun Hari Gladi Bersih Demo Udara dimulai sejak Minggu Tgl 13 hingga ditampilkan pada upacara HUT RI ke-78 pada 17 Agustus 2023 dan kembali ke pangkalan pada 18 Agustus 2023, Waktu Pukul 08.00 s.d selesai.

