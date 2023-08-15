Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Saksikan Gladi Bersih Demo Udara TNI AU Rayakan HUT ke-78 Kemerdekaan RI

Lisvi Padlilah , Jurnalis-Selasa, 15 Agustus 2023 |11:14 WIB
Saksikan Gladi Bersih Demo Udara TNI AU Rayakan HUT ke-78 Kemerdekaan RI
Saksikan Live Streaming Gladi Bersih Demo Udara TNI AU rayakan HUT ke-78 Kemerdekaan RI. (Foto: YouTube/Okezone)
JAKARTA - Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU) mengadakan gladi bersih demo udara peringatan HUT ke-78 Kemerdekaan RI. Masyarakat Tanah Air yang ingin menyaksikannya bisa melakukan streaming lewat YouTube Okezone.

Gladi bersih tersebut akan memperlihatkan aksi profesional para personel TNI AU dalam mempersiapkan penampilan akrobatik di Demo Udara Upacara HUT ke-78 National Day Republik Indonesia, Flypast Pesawat Tempur, Jupiter Aerobatic Team & Giant Flag.

https://www.youtube.com/watch?v=b4oNed3AZ7c

Adapun live streaming tersebut langsung ditayangkan dari Terminal Halim AFB Selatan, Istana Negara, dan Cockpit Pesawat.

Adapun Hari Gladi Bersih Demo Udara dimulai sejak Minggu Tgl 13 hingga ditampilkan pada upacara HUT RI ke-78 pada 17 Agustus 2023 dan kembali ke pangkalan pada 18 Agustus 2023, Waktu Pukul 08.00 s.d selesai.

(Lisvi Padlilah)

      
