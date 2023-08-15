Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Karyawan KAI Tersangka Teroris Modifikasi Airsoft Gun Jadi Senjata Api

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Selasa, 15 Agustus 2023 |11:18 WIB
Karyawan KAI Tersangka Teroris Modifikasi Airsoft Gun Jadi Senjata Api
Karyawan KAI tersangka teroris modifikasi airsoft gun menjadi senpi. (Ilustrasi/MPI/Jonathan Simanjuntak)
JAKARTA - Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri menyatakan karyawan KAI tersangka kasus teroris DE (28) memodifikasi senjata airsoft gun menjadi senjata api (senpi) yang mematikan.

"Dengan adanya senjata ini mari kita lihat bahwa bukan cuma senjata pabrikan yang berbahaya tapi modifikasi yang dari senjata airgun atau air softgun itu juga dapat ditingkatkan menjadi senjata api dengan kemampuan atau keahlian seseorang," kata Juru Bicara Densus 88 Antiteror Polri Kombes Aswin Siregar kepada awak media, Jakarta, Selasa (15/8/2023).

Menurut Aswin, dalam pengungkapan perkara ini, pihaknya melakukan kerja sama dengan jajaran Polda Metro Jaya.

Aswin menjalankan, kerja sama tersebut untuk menelusuri perdagangan senjata airsoft gun yang dibeli pelaku.

"Nah ini dalam konteks ini kita perlu kerja sama dengan beberapa Polda juga Polda Metro dimana wilayah hukumnya ini untuk mengungkap bagaimana ini bisa terlaksana atau perdagangan air softgunnya di mana nanti menjualnya," ujar Aswin.

