INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Tinjau Posko Presisi Stunting di Kalbar, Ketum Bhayangkari Bagikan 2.000 Paket Bantuan

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Selasa, 15 Agustus 2023 |11:25 WIB
Tinjau Posko Presisi <i>Stunting</i> di Kalbar, Ketum Bhayangkari Bagikan 2.000 Paket Bantuan
Ketum Bhayangkari Juliato Sigit Prabowo tinjau posko presisi stunting di Kalbar (Foto: Ist)
KALBAR - Ketua Umum Bhayangkari Ny. Juliati Sigit Prabowo melakukan peninjauan posko stunting di Kalimantan Barat (Kalbar) pada Senin (14/8/23).

Dalam kunjungan di posko stunting RS Bhayangkara Tk. III tersebut, Ketua Umum Bhayangkari memastikan pemeriksaan terhadap anak stunting dan ibu hamil berisiko tinggi stunting dilakukan secara maksimal.

Data pasien di posko tersebut menunjukkan, di seluruh wilayah Kalbar untuk anak usia 0-2 tahun terdapat 149 anak severly stunting dan 302 positif stunting. Kemudian, anak usia 2-5 tahun terdapat 137 severly stunting dan 400 positif stunting.

Sedangkan, untuk data ibu hamil yang kekurangan energi dan berpotensi melahirkan anak stunting berjumlah 110. Terakhir, pemeriksaan terhadap ibu menyusui sebanyak 1.669 orang.

“Posko Presisi Stunting ini memang kita dirikan untuk membantu program pemerintah dalam pengentasan stunting,” ujar Ketua Umum Bhayangkari dalam keterangan tertulis, Selasa (15/8/23).

Dalam posko tersebut dilakukan pemeriksaan terhadap ibu hamil berisiko tinggi stunting, pemeriksaan kesehatan anak stunting, edukasi orang tua guna mencegah anak stunting, dan pemberian makanan bergizi bagi stunting.

“Kami juga memberikan 2.000 paket bantuan makanan tambahan bergizi untuk anak stunting dan ibu hamil resiko tinggi stunting,” ungkap Ketua Umum Bhayangkari.

Dari acara tersebut, salah satu ibu yang anaknya menjalani pemeriksaan merasa bersyukur adanya program Bhayangkari Peduli ini. Dengan pemeriksaan kesehatan terhadap anaknya, ia merasa jadi mengetahui kondisi perkembangannya.

“Terima kasih ibu atas diselenggarakannya acara ini. Mudah-mudahan ke depan anak-anak kita sehat dan baik perkembangannya,” ujar Desi.

