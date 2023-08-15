Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Karyawan PT KAI Terlibat Terorisme, Said Aqil Tegaskan Insan KAI Implementasikan Akhlak

Eris Utomo , Jurnalis-Selasa, 15 Agustus 2023 |11:28 WIB
Karyawan PT KAI Terlibat Terorisme, Said Aqil Tegaskan Insan KAI Implementasikan Akhlak
Said Aqil Siroj menegaskan PT KAI tidak mentolerir tindakan terorisme. (Foto: Eris Utomo)
JAKARTA - Komisaris Utama (Komut) PT Kereta Api Indonesia (KAI) Said Aqil Siroj angkat suara terkait penangkapan karyawan KAI sebagai terduga teroris oleh Densus 88 di Bekasi, Jawa Barat. Said Aqil mengatakan KAI tidak akan mentolerir dan menyerahkan proses hukum terkait salah satu oknum karyawan tersebut.

"Sebagai Komut, saya memastikan KAI dikelola oleh insan-insan KAI dengan sipirit keagamaan yang toleran, moderat, dan mengimplementasi Akhlak sebagai nilai utama perusahaan, sebagai pedoman perilaku (individu), dan bermasyarakat," ujar Said Aqil dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (15/8/2023).

Secara korporasi, ucap dia, KAI dikelola oleh tenaga-tenaga profesional, memberi pelayanan terbaik pada masyarakat, serta memiliki budaya safety and security yang terukur. Oleh karenanya KAI menjadi salah satu BUMN berkinerja sangat baik.

Ia menyampaikan, penangkapan tersebut memberi pesan serius bahwa kelompok, paham, dan praktik teroris ini nyata dan dekat dengan lingkungan kita. Said Aqil menilai peringatan keras ini harus dijadikan alarm sekaligus momentum untuk bersih-bersih. Terlebih, lanjutnya, infiltrasi atau penyusupan ke berbagai lembaga, ditengarai sudah menjadi strategi kelompok teroris baik terkait Jama’ah Islamiyah (JI), Jama’ah Anshoru Daulah (JAD). Menurutnya, kelompok itu sesuai pengungkapan oleh Densus 88, terafiliasi dengan ISIS.

"PT KAI akan bekerja lebih kuat lagi dengan BNPT, Densus 88 dan menyerahkan proses hukum terhadap karyawan berinsial DE, terduga teroris," sambung dia.

Sebagai upaya untuk menangkal infiltrasi paham teroris, Said Aqil menyampaikan, KAI yang telah bekerja sama dengan BNPT sejak 2021 akan memperkuat kembali “Sinergitas Pencegahan Paham Radikal Terorisme” melalui program-program yang edukatif dan menjangkau seluruh tingkatan karyawan.

