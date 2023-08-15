Gempa M5,8 Guncang Mbay Nagekeo NTT, Dirasakan hingga Denpasar Bali

JAKARTA - Gempa dengan kekuatan M5,8 mengguncang Mbay Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa 15 Agustus 2023, pukul 10.54 WIB. Gempa ini dirasakan di sejumlah wilayah di NTT, NTB, hingga Denpasar Bali.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengatakan gempa ini berada di kedalaman 164 km.

Sementara itu, pusat gempa berada di 22 km Timur Laut pada koordinat 8.65 Lintang Selatan – 121.51 Bujur Timur.

Info Gempa dirasakan mag:5.8, lokasi:Pusat gempa berada di darat 22 km timur laut Mbay-Nagekeo, waktu:15-Agu-23 10:54:06 WIB, kedalam:164 Km,” ungkap BMKG dalam keterangan resminya.