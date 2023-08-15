Polri Tampilkan Foto Tampang Tersangka Teroris Karyawan PT KAI

JAKARTA - Polri menampilkan foto tampang Karyawan KAI tersangka kasus teroris DE (28) serta senjata api yang disita saat melakukan penggeledahan. Dalam konferensi pers, Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri menunjukkan wajah dari pelaku terorisme tersebut. Begitupun senjata api yang dimiliki oleh tersangka.

"DE adalah pendukung aktif dari ISIS yang kita kenal dengan istilah Daulah," kata Juru Bicara Densus 88 Antiteror Polri Kombes Aswin Siregar kepada awak media, Jakarta, Selasa (15/8/2023).

Aswin menjelaskan, awalnya pelaku pada tahun 2010 bergabung dengan jaringan Mujahidin Indonesia Barat pimpinan WM yang sudah pernah ditangkap.

"Setelah penangkapan itu memang jamaahnya bubar. jamaahnya menyebar, salah satunya adalah saudara DE ini yang kemudian (dalam) bahasa kita menjadi berselancar lah, berselancar bebas memanfaatkan ruang sosial media," ujar Aswin.

Kemudian, pada 2014, DE pertama kali menyatakan baiat kepada Amir ISIS, dari situ mulai dia melakukan aktivitas-aktivitas persiapan-persiapan.

"Jadi yang bersangkutan melakukan latihan, kemudian melakukan pengumpulan perawatan peralatan yang dibutuhkan, nah yang bersangkutan itu memang sangat aktif di sosial media, sampai beberapa akun sebelumnya itu sudah direport dan ditutup oleh Facebook maupun YouTube karena diduga mempropaganda aksi terorisme," ucap Aswin.

"Namun yang bersangkutan seperti biasa yang lainnya berganti akun lagi, kemudian dia memposting lagi dan lebih privat belakangan ini," tambah Aswin.